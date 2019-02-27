رياضة | مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة تتصدر عناوين الصحف الجزائرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة تتصدر عناوين الصحف الجزائرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الصحافة الجزائرية تسليط الضوء على مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة ضمن منافسات دورى أبطال أفريقيا.

ويدخل الدراويش معسكرًا مغلقًا مساء اليوم إستعدادًا لهذه المباراة التى ستقام يوم السبت المقبل فى الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة ” الهداف “ أن إدارة ستاد الشهيد حملاوى الذى يستضيف اللقاء قررت طبع 32 ألف تذكرة لأنصار القسنطينى.

وكانت بعثة الدراويش قد غادرت مطار القاهرة الدولى ظهر الأربعاء فى طريقها إلى الجزائر وسط تركيز شديد لتحقيق نتيجة إيجابية.