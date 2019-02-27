رياضة | بعد انضمامه للمنتخب الوطني.. ماذا قدم عبدالرحمن مجدي مع الإسماعيلي ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انضمامه للمنتخب الوطني.. ماذا قدم عبدالرحمن مجدي مع الإسماعيلي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الإسماعيلى، فى معسكر منتخب مصر المقبل إستعدادًا لمباراتى النيجر ونيجيريا.

حيث يرغب المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للفراعنة، فى منح فرصة قوية للاعب بعدما أصبح أساسيًا بتشكيلة الدراويش.

وأعلن اللاعب عن سعادته البالغة عقب إنضمامه إلى صفوف الفراعنة فى الفترة القادمة بجوار زميله باهر المحمدى مدافع الدراويش.

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ونرصد لكم ما قدمه اللاعب منذ إرتدائه قميص الدراويش قبل الإنضمام إلى منتخب مصر.

وتعاقد الإسماعيلى مع ” مجدى ” قبل بداية الموسم الماضى قادما من نادى الترسانة.

ولعب بقميص الدراويش خلال هذه الفترة 32 مباراة بواقع 2121 دقيقة سجل من خلالهم 3 أهداف بجانب صناعته هدفين.

ومن المعروف أنه يحمل قميص رقم 32 بإعتباره لاعب صاعد وهو نفس مشاركته مع فريقه فى جميع البطولات المحلية والأفريقية والعربية.