رياضة | طاقم تحكيم سودانى يدير لقاء الإسماعيلي وشباب قسنطينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم تحكيم سودانى يدير لقاء الإسماعيلي وشباب قسنطينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى إلى طاقم تحكيم سودانى.

حيث سيدير اللقاء الفاضل محمد حسين حكم ساحة ووليد أحمد على مساعد أول ومحمد عبد الله إبراهيم مساعد ثان ومعتز عبد الباسط حكمًا رابعًا، على أن يكون أليو ممدو مراقبًا من النيجر والمغربى مصطفى سولى منسقًا للمباراة.

ويحل الدراويش ضيفًا على القسنطينى مساء السبت المقبل فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الإسماعيلى قد غادرت مطار القاهرة الدولى فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهر الأربعاء فى طريقها إلى الجزائر.