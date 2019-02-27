رياضة | كلاسيكو الكأس.. ألبا وكارفخال جبهة نارية تحدد هوية الفائز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاسيكو الكأس.. ألبا وكارفخال جبهة نارية تحدد هوية الفائز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر محبي الكرة حول العالم اليوم الأربعاء مباراة ريال مدريد وبرشلونة والتي تقام على ملعب إستاد سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم وذلك بعد أن إنتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسيكون عملاقي أسبانيا على موعد مع تحدي جديد حيث الصراعات الموجودة في جميع الخطوط داخل أرضية الملعب ومن أهم تلك الخطوط الأظهرة فينشط جوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر لبرشلونة يقابله في الجهة المضادة الاسباني داني كارفخال.

*جوردي ألبا

ويعتبر جوردي ألبا واحد من أفضل الأظهرة اليسرى الموجودة في العالم حالياً خاصةً بسبب التألق اللافت للنظر الذي يقدمه اللاعب مع كتيبة إرنستو فالفيردي الذي يعول عليه كثيراً من أجل حسم بعض المباريات الهامة من خلال التوغل وإرسال العرضيات الحريرية على رأس سواريز أو التمرير القطري لميسي.

ويتمتع جوردي ألبا بقدرات هجومية رائعة عانى منها ريال مدريد على وجه الخصوص ففي مباراة الدور الثاني من بطولة الليجا الإسبانية موسم 2016-2017 إنتهى كلاسكيو الأرض بفوز البارسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين وجاء هدف الفوز بفضل تمريرة ألبا السحرية لميسي في الدقيقة الثانية والتسعين.

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وإجمالاً تمكن ألبا من صناعة تسعة أهداف وسجل هدف وحيد خلال أربعة وعشرين مباراة شارك فيها مع البلوجرانا هذا الموسم في الليجا وفي جميع المسابقات نجح في صناعة أربعة عشر هدفاً وقام بتسجيل هدفين.

*داني كارفخال

وفي الجهة المقابلة يلعب الأسباني داني كارفخال الظهير الأيمن لريال مدريد دوراً هاماً دفاعياً كان أو هجومياً حيث نجح اللاعب في صناعة خمسة أهداف خلال سبعة وعشرين مباراة لعبها في جميع البطولات مع المرينجي وساهم في تسجيل هدف واحد فقط.

ويعتبر كارفخال واحد من أفضل الاظهرة الموجودين في العالم ونجح رفقة كريستيانو رونالدو قبل رحيله في تحقيق أكثر من لقب للمرينجي فكان الدون يعتمد إعتماداً كلياً على العرضيات التي ترسل له من الناحية اليمنى عن طريق كارفخال وسجل منها الكثير من الأهداف.

ومع رحيل رونالدو وجدت تلك العرضيات الفرنسي الرائع كريم بنزيما ليواصل ريال مدريد كتابة سطر جديد من الإنتصارات المحلية والقارية بفضل الظهير الأيمن المميز.

فهل ستحدد الجبهة النارية هوية الفريق الفائز بالمباراة أم أن لاعبوا الوسط والهجوم لهم رأي آخر ؟