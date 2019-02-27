رياضة | كلاسيكو الكأس يرسم ملامح مئوية فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاسيكو الكأس يرسم ملامح مئوية فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق برشلونة اليوم السبت كلاسيكو كأس ملك إسبانيا لكرة القدم حينما يحل ضيفاً على ريال مدريد لحسا مباريات الإياب وينتظر فالفيردي في هذا اللقاء إحتفال خاص وهو الذي خاض حتى الآن 99 مباراة على رأس القيادة الفنية للبلوجرانا.

وفي التقرير التالي ننشر لكم بالارقام ماذا حقق فالفيردي خلال 99 مباراة له مع رفقاء ليونيل ميسي:

نجح إرنستو فالفيردي خلال 99 مباراة في تحقيق الفوز بسعبة وستين مناسبة وتعادل في ثلاثة وعشرين مباراة وتكبد الهزيمة في تسعة لقاءات ومن الممكن أن يرفع عدد الإنتصارات الخاص به إلى الرقم ثمانية وستين إذا تمكن من قيادة فريقه للوصول إلى نهائي كأس الملك.

وصول برشلونة للنهائي سيمكن فالفيردي من تثبيت قدمه كمدير فني قادر على جلب البطولات خاصةً وأن الارقام التي حققها تضع إسمه وسط أفضل المدربين في تاريخ برشلونة على الرغم من انه يتلقى إنتقادات لاذعه من الجمهور بسبب الطريقة التي يلعب بها وإتباعه أكثر من مره لنظام المداورة وتغييره الدائم في التشكيل.

وكان فالفيردي قد تولى القيادة الفنية لبرشلونة في ظروف صعبة حيث انه بدأ مسيرته التدريبية بخسارة من ريال مدريد في السوبر الأسباني ذهاباً وإياباً قبل أن يعود ويتحدى نفسه من جديد لأجل تحقيق هدف واحد وهو التتويج مع برشلونة بجميع الألقاب الممكنة والطريق أصبح ممهد امامه من أجل الوصول لنهائي الكأس السادس توالياً.

*ذكريات سيئة لفالفيردي

ومن الذكريات التي مر بها فالفيردي مع الفريق وتسببت في توجيه الجماهير موجه من النقد اللاذع له الخسارة من روما الإيطالي بثلاثية نظيفة وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي من الدور ربع النهائي على الرغم من حسم رفقاء ليونيل ميسي لموقعة الذهاب في الكامب نو برباعية مقابل هدف.

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كما أن الطريقة التي يتبعها بإراحة النجوم في مباريات ذهاب كأس الملك كانت تكلفه الخسارة مثلما حدث أمام إشبيلية وليفانتي بالإضافة إلى إسبانيول لكن ميسي دائماً ما كان ينقذه ويقود الفريق لتحقيق الفوز في مباريات الإياب حتى وصل بهم إلى الدور نصف النهائي.

*سجل مميز

وخلال 99 مباراة خاضها فالفيردي على رأس القيادة الفنية لبرشلونة تمكن البلوجرانا من تسجيل 238 هدفاً كان لميسي نصيب الاسد منهم بتسجيله 78 هدفاً وجاء البيستوليرو لويس سواريز في المركز الثاني برصيد 48 هدفاً والساحر البرازيلي فيليب كوتينيو ثالثاً برصيد 18 هدفاً وأخيراً الفرنسي عثمان ديمبلي برصيد 17 هدف.

*راكيتيتش أكثر اللاعبين مشاركة مع فالفيردي

ويعتبر الكرواتي إيفان راكيتيش أكثر اللاعبين مشاركة مع فالفيردي حيث أنه لعب 92 مباراة كاملةً وياتي ميسي وبوسكيتس في المركز الثاني برصيد 86 مباراة ولويس سواريز في المركز الثالث برصيد 85 مباراة وأخيراً الأسباني جيرارد بيكيه ب84 مباراة.

ويتبقى لفالفيردي ثلاثة وأربعين مباراة فقط حتى يدخل تاريخ أكثر عشرة مدربين قيادة لبرشلونة في التاريخ وهو الذي يحتل المركز الخامس من حيث نسبة الإنتصارات التي وصلت إلى 67% في القائمة التي يحتلها لويس إنريكي بنسبة 76%.

فهل يقود فالفيردي برشلونة لنهائي كأس الملك أم أن لاعبوا الريال لهم رأي آخر ؟