رياضة | اكتساح تاريخي لجوارديولا أمام بيليجريني قبل صدامهما الليلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتساح تاريخي لجوارديولا أمام بيليجريني قبل صدامهما الليلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون مانويل بيليجريني مدرب وست هام يونايتد أمام اختبار صعب في مباراته ضد مانشستر سيتي بقيادة المدرب الاسباني بيب جوارديولا.

وخسر مانويل بيليجريني 8 من 9 مباريات في مواجهات الدوري أمام بيب جوارديولا، الاستثناء الوحيد كان التعادل 3-3 مع فياريال ضد برشلونة في 2009.

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ويلتقي السيتي مع وست هام على ملعب "الاتحاد" وذلك في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

وقال موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات أن مانشستر سيتي قد فاز في 13 من 14 مباراة في الدوري هذا الموسم على ملعبه.

ويذكر فأن نادي مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 65 نقطة بينما وست هام يتواجد بالمركز العاشر برصيد 36 نقطة.