رياضة | جوارديولا يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر سيتي الإنجليزي يصارع نظيره برشلونة الإسباني على صفقة هجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وجه أنظاره صوب الصربي لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا تواصل برشلونة مع ممثلي الدولي الصربي من أجل الفوز بخدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.

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ويتألق يوفيتش مع فريقه الألماني هذا الموسم الذي نجح معه في تسجيل 21 هدفًا في كافة البطولات فضلًا عن تربعه على عرش هدافي الدوري برصيد 15 هدفًا.

وانضم يوفيتش إلى آينتراخت فرانكفورت عام 2017 معارًا من بنفيكا البرتغالي لمدة عامين مع وجود بند يمنح النادي الألماني حق شرائه مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني.

وراسل السيتزنز مندوبيه على مدار الأشهر الماضية لمراقبة صاحب الـ 21 عامًا عن قرب ما دفع السيتي للتحرك لضمه قبل برشلونة.