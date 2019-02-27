رياضة | النيابة تفرج عن مشجعي الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تفرج عن مشجعي الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة التجمع الخامس الإفراج عن 13 مشجعًا، من جماهير الاتحاد السكندري، والذين تم القبض عليهم بتهمة إثارة الشغب.

وألقت قوات الأمن، القبض على 13 مشجعًا من جماهير الاتحاد قبل لحظات من انطلاق لقاء الفريق أمام وادي دجلة بمنافسات الدوري المصري الممتاز، بعد اقتحامهم ملعب بتروسبورت، والاشتباك مع قوات الأمن.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، ناشد الجهات الأمنية، بالإفراج عن المشجعين، خاصةً أن أغلبهم من صغار السن.