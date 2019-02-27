رياضة | أزمة جديدة لـ"كيبا" مع تشيلسي.. وعقوبات صارمة في إنتظاره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة لـ"كيبا" مع تشيلسي.. وعقوبات صارمة في إنتظاره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمي تشيلسي، اشتبك مع زميله كاباييرو في غرف الملابس عقب مباراة البلوز ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي الأحد الماضي.

وكان "كيبا" رفض تنفيذ طلب مدربه الإيطالي "ماوريسيو ساري" بالخروج من الملعب، والسماح لزميله الأرجنتيني ويلي كاباييرو، بالنزول للتصدي لركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي وأصر على الاستمرار مع الفريق.

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وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن "كيبا" لم يكتفي بالتمرد على تعليمات مدربه، ولكن اشتبك لفظيًا مع زميله كاباييرو في غرف الملابس، عقب انتهاء اللقاء وقال له: " "أنا الحارس الأول في تشيلسي، ولذلك كان يجب أن أستمر مع الفريق أثناء تنفيذ ركلات الترجيح".

وقرر نادي تشيلسي توقيع عقوبة على "كيبا" بخصم أسبوع من راتبه، كما أنه قد يتم استبعاده من المشاركة أساسيًا مع فريقه، اليوم الأربعاء، ضد توتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

ورغم اعتذار "كيبا" عما فعله في لقاء مانشستر سيتي، إلي أن مدربه "ساري" ألمح إلي أنه سيجلس على مقاعد البدلاء أمام توتنهام.