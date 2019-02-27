رياضة | ليفربول ويوفنتوس يترقبا مصير نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ويوفنتوس يترقبا مصير نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن ليفربول ويوفنتوس حصلا على أنباء جيدة قبل مواجهة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في لقاء العودة في الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن قرار الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد باستبعاد إيسكو من قائمة الفريق الملكي لخوض الكلاسيكو يسعد ليفربول ويوفنتوس.

ووصف الموقع الإيطالي قرار سولاري بأنه فصل جديد من توتر العلاقة بينه وبين اللاعب بعد أن أصبح إيسكو مهمشًا في ريال مدريد بشكل كبير هذا الموسم.

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وأفاد الموقع الإيطالي بأن الريدز واليوفي يريدان أن يظل إيسكو خارج حسابات سولاري ضد برشلونة خاصة أن الفريقين سيلعبان مجددًا السبت المقبل في الليجا.

وكان إيسكو قد أعلن عن شعوره بالضيق من وضعه الحالي في ريال مدريد خاصة بسبب افتقاره للعب بانتظام مع الفريق الملكي.

وأوضح الموقع الإيطالي بأن استمرار سولاري كمدير فني لريال مدريد في الموسم المقبل يعني رحيل إيسكو عن الملكي على الرغم من أن الشرط الجزائي للاعب يبلغ 700 مليون يورو.