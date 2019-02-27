رياضة | إيكاردي يشعل الأزمة مع إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيكاردي يشعل الأزمة مع إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازالت أزمة ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان مع ناديه تتصدر وسائل الإعلام الإيطالية وذلك على خلفية تعثر المفاوضات حول تجديد عقده.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية اليوم عن إثارة إيكاردي للجدل من جديد بعد أن نشر صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام معلقاً عليها بكلمة واحدة: "الحرية".

وتساءلت الصحيفة الإيطالية عما إذا كان إيكاردي يقصد توجيه رسالة معينة إلى ناديه أو يقوم بإعلان لصالح علامة تجارية للملابس بنشر هذه الصورة.