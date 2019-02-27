رياضة | 20 لاعبا بقائمة كوكاكولا استعدادا لموقعة سيراميكا غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعبا بقائمة كوكاكولا استعدادا لموقعة سيراميكا غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم الفريق الأول بكوكاكولا تدريباته عصر اليوم ودخل اللاعبين والجهاز الفنى فى معكسر مغلق استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا غدا الخميس والتى ستقام على ملعب المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة العشرون من المجموعة الثانية للممتاز ب.

واختار تامر مصطفى المدير الفنى للفريق 20 لاعبا للدخول فى قائمة المباراة وهم :-

محمد أمين وحمد صالح وإسلام كانو وجابر سالم ومحمود سعد ومحمد صلاح وأحمد حسن وايمانويل ومحمد ميلا ومحمد ناجح وإيهاب عبد المحسن وأحمد بندق وأحمد الحسينى ومحمد أحمد مودي وكريم عبد النبي وخالد صلاح وعلاء ابراهيم ومحمد عيب ومحمود أحمد وخالد شعبان.

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وعقد المدير الفنى جلسة مع اللاعبين أكد لهم أهمية مباراة الغد خاصة وأن الفريق المنافس خسر أخر مباراة له امام اف سى مصر ويطمح هو الأخر فى الاستمرار بالمنافسة على بطاقة الصعود مؤكدا على ثقته الكاملة فى اللاعبين لتحقيق الثلاث نقاط غدا.

وأشار المدير الفنى إلى إن إدارة النادى بقيادة المهندس مجدي إسماعيل تدعم الفريق بكل قوة وتقف خلف الجهاز الفني واللاعبين من أجل الاستمرار فى المنافسة وتحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز.

ويحتل كوكاكولا المركز الخامس فى جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 33 نقطة بفارق 5 نقاط عن الترسانة متصدر قمة المجموعة برصيد 38 نقطة