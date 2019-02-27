رياضة | الأهلي يثير الغموض حول موقف الشناوي من مواجهة بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يثير الغموض حول موقف الشناوي من مواجهة بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجدد إصابة محمد الشناوي حارس الفريق، خلال مران اليوك استعدادًا لمواجهة بتروجت، بالدوري العام.

وأوضك سليمان في تصريحات له، أن الشناوي، سينتظم في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، ولم يتحدد موقفه بعد من المشاركة في مباراة بتروجيت.

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وكان محمد الشناوي شارك في جزء من مران الأهلي صباح اليوم، وخرج وقام بالجري حول أرضية ملعب مختار التتش.

ويعاني الشناوي، من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة والتي أبعدته عن المشاركة في مباراة الفريق الماضية أمام الجونة، والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بهدفين دون رد، بالدوري المصري.

ويستعد الأهلي، لمواجهة بتروجت، مساء الإثنين المقبل، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.