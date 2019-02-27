اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت .. كورة اون لاين | كورة ستار | كورة لايف

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يستضيف اليوم الأربعاء فريق ريال مدريد نظيره برشلونة، في لقاء الكلاسيكو الذي يجمع الفريقين في إياب دور الـ4 من بطولة كأس اسبانيا، ويبحث عشاق الساحرة المستديرة، وبالتحديد محبي الكلاسيكو، عن مشاهدة مباراة ريـال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر، خلال اللقاء ، ضمن مباريات دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب سانتياجو برنابيو، ويأمل كلا الفريقين في عبور هذا الدور من أجل الوصول إلى نهائي البطولة لأنهم المرشحين الوحيدين لنيل كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، وسيقدم ريـال مدريد وبرشلونة أداء مميز في هذا اللقاء.

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