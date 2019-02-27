اونلاين | يلا شوت live بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد yalla shoot اونلاين|ماتش البارسا والريال كورة لايف ستار بدون تقط

يستعد ملعب البرنابيو لاستضافة مباراة برشلونة وريال مدريد مساء اليوم في اياب نصف نهائي مباراة كاس ملك اسبانيا في واحدة من أبرز المواجهات العالمية في الساحة الرياضية

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يستضيف اليوم الأربعاء فريق ريال مدريد نظيره برشلونة، في لقاء الكلاسيكو الذي يجمع الفريقين في إياب دور الـ4 من بطولة كأس اسبانيا، ويبحث عشاق الساحرة المستديرة، وبالتحديد محبي الكلاسيكو، عن مشاهدة مباراة ريـال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر، خلال اللقاء ، ضمن مباريات دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب سانتياجو برنابيو، ويأمل كلا الفريقين في عبور هذا الدور من أجل الوصول إلى نهائي البطولة لأنهم المرشحين الوحيدين لنيل كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، وسيقدم ريـال مدريد وبرشلونة أداء مميز في هذا اللقاء.

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MATCH SHAHID بث مباشر (خدمة مجانية) مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد لايف .. BarcelonaVS Real Madridعبر BEIN SPORT