اونلاين | Liverpool FC بث مباشر.. مباراة ليفربول وواتفورد 27 فبراير في الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم (صلاح)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Liverpool FC بث مباشر.. مباراة ليفربول وواتفورد 27 فبراير في الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم (صلاح) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب منافسه واتفورد مساء الأربعاء والموافق 27/2/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

وسيكون ملعب "الآنفيلد" على استعداد لاستضافة مباراة ليفربول ضد واتفورد مساء الأربعاء وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

ويدخل نادي ليفربول المباراة على أمل تحقيقة الفوز وذلك بعد تعادله سلبياً مع مانشستر يونايتد في مباراة الجولة الماضية وأصبح الفارق مع السيتي نقطة واحدة في صراع قمة الدوري الانجليزي.

وبالنظر إلى جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي، يتضح أن نادي واتفور ليس بالفريسة السهلة أمام ليفربول بل سيكون خصم صعب ويتواجد حالياً في المركز السابع برصيد 40 نقطة حيث لعب 27 مباراة وفاز 11 مباراة وتعادل 7 مباريات وخسر 6 لقاءات.

ويحتل نادي ليفربول حالياً المركز الأول في جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي برصيد 66 نقطة حيث فاز 20 مباراة وخسر لقاء وحيد وتعادل في 6 مباريات.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين في الدور الأول من الموسم الحالي وانتهت بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد حيث سجلها وقتها محمد صلاح هدف أول وأضاف آرنولد الثاني والثالث جاء بقدم روبرتو فيرمينو.

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع واتفورد في الدوري الانجليزي الممتاز عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق خالد الحدي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة:

- حراسة المرمى: أليسون بيكر

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- خط الدفاع: آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ترينت أليكساندر آرنولد

- خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، جورجينيو فينالدوم

- خط الهجوم: ساديو ماني، دانييل ستوريدج، محمد صلاح

تشكيلة واتفورد المتوقعة:

- حراسة المرمى: بن فوستر

- خط الدفاع: خوسيه هوليباس، أدريان ماريابا، كريج كاثكارت، داريل يانمات

- خط الدفاع: روبيرتو بيريرا، عبد الله دوكوري، ناثانيل تشالوباه، ويل هيوز

- خط الهجوم: جيرارد ديولوفيو، تروي ديني

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد في الجولة 28 من الدوري الانجليزي عبر البث المباشر والحي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.