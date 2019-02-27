اونلاين | برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت الكلاسيكو رابط كورة ستار barcelona كأس الملك مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأسطورة li

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مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر لايف كورة ستار يلا شوت وتنتظر جماهير البرسا ثنائية كبيرة بين ميسي وديمبلي في هذه المباراة على التحديد حيث كانت مباراة الذهاب بدون ديمبلي للاصابة والذي لم يكن متواجدا في القائمة بينما تواجد ميسي على قائمة البدلاء وشارك في الشوط الثاني بديلا ولكنه لم يكن في حالته المعروفه تأثرا باصابته، وستكون تلك الشراكة في مباراة اليوم بين الثنائي مصدرا للقلق لدفاع ريال مدريد حيث استطاع الثنائي في آخر مباراة لبرشلونة من عكس الهزيمة أمام اشبيلية لفوز كبير بهاتريك ميسي الذي تأمل منه جماهير برشلونة أن يكون في قمة حالته الفنية اليوم.