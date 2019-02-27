اونلاين | رابط REAl يلا شوت hd مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع رابط يوتيوب الكلاسيكو اليوم (كأس ملك)

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ننشر لكم القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في كأس ملك اسبانيا 2019، وهى كما يطلقون عليها كلاسيكو الأرض، التى تحظى بإهتمام عالمى كبير وجماهيرية بصرف النظر من أن فريق برشلونة هو حامل لقب بطولة الدورى الأسبانى الموسم لماضى، إلا أن هذه المباراة تعتبر بطولة خاصة بين الفريقين، ويسعى ريال مدريد الى الفوز بالكأس هذا الموسم بعدما تضاءلت فرصته للمنافسة على الدورى، وحفظ ماء وجهه أمام جماهيره، بالرغم من الإنتصار الكبير الذى حققه الريال وفوزه بدورى ابطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالى.