اونلاين | كورة يلا شوت yalla shoot 7sry HD| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر نهائي كأس ملك اسبانيا on live

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بث مباشر Barcelona .. مباراة (برشلونة وريال مدريد) 26-2-2019 يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Real madrid

يواجه نادي ريال مدريد، منافسه فريق برشلونة، يوم الأربعاء في الساعة العاشرة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد، في إطار منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

بث مباشر Barcelona .. مباراة (برشلونة وريال مدريد) 26-2-2019 يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Real madrid

ويسعى نادي برشلونة للمحافظة على لقب بطولة كأس ملك إسبانيا من الموسم الماضي، ويرغب فريق ريال مدريد في عودة اللقب إلى جدران النادي الملكي في مدريد.

بث مباشر Barcelona .. مباراة (برشلونة وريال مدريد) 26-2-2019 يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Real madrid

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي برشلونة :-

حراسة المرمى : تير شتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - لانجليت - بيكيه - جوردي ألبا.

خط الوسط : بوسكيتس - راكتيتش - فيدال - ديمبلي.

خط الهجوم : لويس سواريز - ليونيل ميسي.

بينما جاء تشكيل ريال مدريد المتوقع :-

حراسة المرمى : كيلور نافاس.

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خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - مارسيلو.

خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش - فينسيوس.

خط الهجوم : كريم بنزيما - جاريث بيل.

ويريد نادي ريال مدريد تحقيق الثلاثية هذا الموسم، وعدم الخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا وخسارة البطولة هذا الموسم، وغيابها عن خزائن الفريق لموسم آخر.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الكامب نو، بنتيجة هدف لكل فريق، حيث أحرز فاسكيز هدف ريال مدريد، وسجل مالكوم هدف التعادل للبارسا في الشوط الثاني من المباراة.

ونجح ريال مدريد في الفوز على ليفانتي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، بينما فاز برشلونة على إشبيلية، بنتيجة 4-2، بعد إحراز ميسي لهاتريك في ذلك اللقاء.

ويحتل البارسا صدارة ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 57 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحل ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 45 نقطة.

ويتصدر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدف، ويحل سواريز في وصافة الترتيب برصيد 16 هدف، بعد غيابه عن التهديف لأكثر من جولة في الفترة الأخيرة.

بث مباشر Barcelona .. مباراة (برشلونة وريال مدريد) 26-2-2019 يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Real madrid

وحقق ريال مدريد فوزا هاما على نادي اياكس امستردام الهولندي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب يوهان كرويف، بينما تعادل البارسا مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في فرنسا.

بث مباشر Barcelona .. مباراة (برشلونة وريال مدريد) 26-2-2019 يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Real madrid

وسوف يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على نادي ريال مدريد مرة أخرى بعد مباراة الكأس، حيث سيلتقي الفريقان يوم السبت 2 مارس، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.