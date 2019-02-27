انت الان تتابع تفاصيل خبر مورينيو يضع شرطين لتدريب نادٍ جديد.. تعرّف عليهما والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 08:26 مساءً - أبدى المدرّب البرتغالي، جوزيه مورينيو، رغبة قوية في العودة إلى عالم التدريب والجلوس على مقاعد البدلاء، بعد أكثر من شهرين على إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال مورينيو، في مقابلة مع صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إنه في حالة رائعة ومتحمّس كما في اليوم الأول، مؤكداً أن عادته "هي الفوز كل عام منذ 2003".

وأوضح أن لديه رغبة "لا تصدَّق في العودة"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه يبحث عن "نادٍ يكون في التزام وأشخاص سعداء بالعمل"، دون الإشارة من قريب أو بعيد إلى النادي الذي يرغب بتولي زمام الأمور الفنية فيه.

وبالعودة إلى حقبته الأخيرة مع مانشستر يونايتد، قال مورينيو: إن "وتيرة الفوز توقفت في آخر 18 شهراً"، مشيراً إلى أنه لم تمضِ فترة طويلة منذ الفوز بالدوري الأوروبي مع "الشياطين الحُمر".

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وحول المرشح الأوفر حظاً للفوز بدوري أبطال أوروبا، أكد المدرب البرتغالي أنه من المبكر الحديث عن ذلك، لافتاً إلى أنه سيكون هناك "تكافؤ تامّ بداية من دور الثمانية".

وكان مورينيو قد أُقيل من تدريب مانشستر يونايتد، في الـ18 من ديسمبر المنصرم؛ عقب الخسارة أمام ليفربول في ملعب الأخير، لتسدل إدارة النادي الإنجليزي العريق الستار على صفحة المدرب البرتغالي.

كما دخل "السبيشل وان" في سلسلة من الصراعات مع عدد من نجوم مانشستر يونايتد، وعلى رأسهم الفرنسي بول بوغبا، ليوقع مورينيو على أسوأ بداية لـ"الشياطين الحُمر" في الأعوام الـ28 الأخيرة.

يُذكر أن مورينيو يعمل حالياً محللاً رياضياً في العديد من القنوات التلفازية، في مقدمتها شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية.