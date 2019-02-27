انت الان تتابع تفاصيل خبر هدف عالمي بأقدام جزائرية في الملاعب الأوروبية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 08:26 مساءً - يواصل النجم الجزائري ياسين براهيمي نثر سحره في ملاعب القارة الأوروبية؛ بعد أن سجّل هدفاً بطريقة رائعة في مباراة فريقه بورتو ومنافسه سبورتينغ لشبونة، في ذهاب نصف نهائي كأس البرتغال.

ودخل صانع الألعاب الجزائري بديلاً قبل 8 دقائق من صافرة النهاية، حيث نجح في ترك بصمته التهديفية الرفيعة حين تلقَّى كرة على مشارف منطقة الجزاء، ثم قام بمراوغة مكَّنته من رؤية مرمى المنافس بشكل مثالي، قبل أن يسدد في الشباك.

وانتهت المباراة بفوز كبير لبورتو بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء، ليقترب بشدة من بلوغ نهائي كأس البرتغال، حيث يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بهدفين في لقاء الإياب، من أجل التأهل للمحطة الختامية.

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وبهدفه الرائع، أكد براهيمي من جديد، أنه أحد أفضل لاعبي فريقه البرتغالي، على الرغم من عودته التدريجية إلى "المستطيل الأخضر"؛ إثر تعافيه من إصابة تعرض لها قبل أسبوعين أمام سيدوبال.

وكان النجم الجزائري قد عزز صفوف بورتو البرتغالي في صيف عام 2014، قادماً من غرناطة الإسباني مقابل 6 ملايين يورو فقط، لترتفع قيمته السوقية بشكل لافت للانتباه، بعد أن تحوَّل إلى النجم الأول لنادي "التنين الأزرق".

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