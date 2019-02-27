شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم سوداني لمباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إدارة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري، إلى طاقم تحكيم سوداني بقيادة الفاضل محمد حسين.

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ويحل الإسماعيلي ضيفًا على شباب قسنطينة مساء السبت المقبل، في إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حيث سيدير اللقاء الفاضل محمد حسين حكم ساحة، ووليد أحمد على مساعد أول، ومحمد عبدالله إبراهيم مساعد ثان، ومعتز عبدالباسط حكمًا رابعًا، على أن يكون أليو ممدو مراقبًا من النيجر والمغربى مصطفى سولى منسقًا للمباراة.

وكانت بعثة الإسماعيلى قد غادرت مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر الأربعاء في طريقها إلى الجزائر.