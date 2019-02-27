شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعد لمواجهة طلائع الجيش بخماسية نظيفة في الجمارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، على نظيره فريق الجمارك، بخماسية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد المقبل، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز المصري.

ووفقًا للموقع الرسمي للمصري، حرص إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، خلال المباراة على الدفع بأكبر عدد من لاعبيه ممن لم يشاركوا بشكل أساسي أمام إنبي أمس، فيما خضعت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس، لجلسات التأهيل والاستشفاء قبيل بداية المباراة.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين نظيفين سجلهما أحمد ياسر من ركلة جزاء، والنيجيري إيزيكال باسي في الدقيقتين الحادية والعشرين والثانية والأربعين على الترتيب، فيما أضاف المصري في الشوط الثاني ثلاثة أهداف، جاء الأول منها من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة نتيجة عرقلة محمد جابر ليترجمها بنجاح إسلام عيسى محرزاً الهدف الثالث في الدقيقة العاشرة، فيما أضاف أحمد ياسر الهدف الرابع من انفراد تام راوغ معه حارس المرمى في الدقيقة الثانية والعشرين، قبل أن يختتم عمرو موسى أهداف المباراة في الدقيقة الأربعين من ركلة جزاء احتسبها الحكم خالد منسي بعد عرقلة محمد عبدالخالق دقدق لاعب فريق الشباب تحت 19 عام والذي شارك في مركز الظهير الأيمن ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز المصري بخماسية نظيفة.