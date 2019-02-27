شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك قبل السفر إلى أنجولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع الجهاز الفني للفريق واللاعبين، خلال مران الأربعاء، في إطار الاستعدادات لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وأكد مرتضى منصور، على لاعبي الزمالك، خوض اللقاءات المتبقية في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، كأنها مواجهات كؤوس وحصد التسع نقاط المتبقية، من أجل التأهل إلى دور الـ8 للبطولة الأفريقية.

وطالب رئيس الزمالك، لاعبي الزمالك بضرورة خوض مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي بروح قتالية عالية وخوض اللقاء بهدف حصد النقاط الثلاثة، من أجل العودة إلى المنافسة، مؤكدا أن حظوظ الفريق في التأهل لدور الـ8 للكونفيدرالية قائمة وبمنتهى القوة بشرط اللعب بمنتهى الرجولة وبروح الفانلة البيضاء.