شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية مكثفة للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة بتروجيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا بدنيا مكثفا اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمواجهة بتروجيت ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الممتاز المصري.

وخضع لاعبو الفريق لفقرة أحمال بدنية تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال وحسين عبدالدايم، للارتقاء بالنواحي البدنية بعد عودة الفريق إلى التدريبات عقب راحة لمدة ٤٨ ساعة.

وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته صباح اليوم بعد أن حصل اللاعبون على راحة عقب الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من بطولة الدوري.