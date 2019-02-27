شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: فوز ليفربول بالبريميرليج أهم من الإنجازات الفردية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللاعب المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، أن تحقيق فريقه للقب الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم «بريميرليج» هذا الموسم بعد غياب 29 عاما سيكون أهم من التتويجات الفردية.

وقال «صلاح»، في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، الأربعاء- إن «بالطبع الأرقام شيء جيد لكن البريميرليج الآن هو الأكثر أهمية بالنسبة لي»، مضيفًا «هذا أسبوع كبير للغاية يشمل ثلاث مباريات في ثمانية أيام وإذا نجحنا في الأداء بشكل جيد وبقينا على قمة جدول الترتيب فسيكون أمرا كبيرا بالنسبة لنا»، في إشارة إلى مواجهة واتفورد اليوم وإيفرتون الأحد المقبل بعد لقاء مانشستر يونايتد بالجولة الماضية.

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وأوضح صلاح، الذي انضم للريدز في صيف 2017 مقابل 5ر39 مليون يورو وفاز بالحذاء الذهبي لـ«بريميرليج» في أول موسم له بأنفيلد بعد تسجيل 32 هدفا، قائلا «بعد ذلك ستبقى 9 مباريات فقط وسيكون أمامنا الوقت من أجل التعافي استعدادا لها والوقت كذلك للتفكير بخصوصها».

وأشار نجم منتخب مصر، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع الأرجنتيني سيرجيو أوجويرو مهاجم مانشستر سيتي برصيد 17 هدفا لكل منهما، إلى أنه لعب في مركز المهاجم الصريح كثيرا هذا الموسم لكن لا يزال يلعب كذلك على الجناح وسجل الكثير من الأهداف كلاعب جناح.

وتابع «لا أريد تصنيف نفسي كلاعب رقم 9 لأن الطريقة التي ألعب بها تختلف تماما عن الاحتفاظ بالكرة فأنا أعتمد دائما على الجانب البدني.. وكمهاجم أحتاج للنزول إلى عمق الملعب والحصول على الكرة والمرور من اللاعبين، لذلك حتى عندما ألعب كرقم تسعة فإن مركزي تكون طريقة لعبي به مختلفة عن الكثير من المهاجمين».