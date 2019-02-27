كاف يُحدد 23 مارس موعدًا لمباراة مصر والنيجر بالتصفيات الإفريقية

تلقى اتحاد الكرة، خطابا من الاتحاد الأفريقي يحدد فيه الرابعة والنصف مساء 23 مارس المقبل موعدًا لمباراة منتخبي النيجر ومصر باستاد الجنرال سيناي كاونتشي بنيامي عاصمة النيجر، وتقام المباراة ضمن الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية.

يذكر أن، منتخبىّ مصر وتونس ضمنا التأهل للبطولة عن المجموعة العاشرة، وتقام البطولة فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

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