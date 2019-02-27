- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأربعاء، وذلك في العاصمة السعودية الرياض.
ووصل رئيس الاتحاد الآسيوي إلى الرياض قبل يومين، وجرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتعلقة بكرة القدم الآسيوية ومستقبلها والآليات المناسبة لتعزيز العلاقة بين الرياضة السعودية والاتحاد القاري.
يذكر أن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ترشح لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد القاري والتي من المقرر أن تجرى في السادس من أبريل الجاري، للولاية الآسيوية القادمة 2019 - 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعزيز الفيصل يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.