تقارير.. مدرب أولمبياكوس يسعى لضم أحمد حسن كوكا بشكل نهائي

ترغب إدارة نادي أولمبياكوس اليوناني في ضم مهاجم الفريق المتألق أحمد حسن كوكا بعد ما قدمه حتى الأن مع الفريق منذ إنضمامه في الصيف الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من فريق سبورتينج براجا البرتغالي.

وأكدت التقارير اليونانية أن إدارة النادي اليوناني ترغب بضم المهاجم المصري كوكا بشكل نهائي وشراءه من نادييه البرتغالي، وأشارت التقارير أن الإدارة تسعى

للقيام بذلك، بطلب من مدرب الفريق بيدرو مارتينز والذي يرغب بضم اللاعب والحفاظ عليه ضمن صفوف الفريق حتى الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن إعارة كوكا تتضمن خيار الشراء من ناديه البرتغالي براجا مقابل 4 ملايين يورو، والذي يراه النادي اليوناني مبلغ كبير جدًا، وستحاول إدارة النادي

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اليوناني تخفيض الرقم المطلوب عندما تتفاوض مع إدارة براجا في الصيف، وفي حالة فشل الأمر سيحاول النادي تمديد فترة الإعارة لموسم أخر.

شاهد.. أحمد حسن كوكا يسجل هاتريك في شباك اوميلوس هراكليوس

ويعيش كوكا فترة جيدة مع أولمبياكوس، حيث سجل 9 أهداف مع الفريق اليوناني بجميع المسابقات، 7 أهداف بالدوري و2 بالدوري الأوروبي.

وشهدت مشاركة كوكا الأخيرة مع فريقه بالدوري تسجيله ثلاث أهداف "هاتريك" أمام اوميلوس هراكليوس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري.