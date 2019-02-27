شاهد.. كهربا يوجه رسالة إلى منقذ مصابي حادث قطار محطة مصر

وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك رسالة إلى منقذ مصابي حادث محطة مصر برمسيس ، والذي وقع صباح اليوم الاربعاء.

وكان أحد الناجيين من الحادث قام بمحاولة بطولية لإنقاذ بعض المصابين أثناء الحادث الأليم، والتقطته الكاميرات

المتواجدة دون الإستدلال على شخصيته، قبل أن يتم تداول صور له.

ونشر كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للرجل معلقاً عليها" اخيرا شوفنا وشك

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يا بطل وعرفنا انت مين".

وتابع " اخيرا شوفنا الراجل الجدع الشهم اللى ما خفش على نفسه وكان بينقذ فى الناس، ربنا يحميك يارب ويحفظك من كل شر".

واختتم " انت مش محتاج تكريم من حد كفايه اجرك عند ربنا يا بطل .... هو ده المصرى فى وقت الشدة".