قرر مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة تعيين مؤمن سليمان مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفاً لأحمد سامي الذي تقدم بإعتذاره بعد الهزيمة أمس - الثلاثاء - أمام نادي وادي دجلة بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز. ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز. كما إستقر مجلس الإدارة على تشكيل الجهاز الفني بعد عقد جلسة مع مؤمن سليمان المدير الفني الجديد وجاء التشكيل كالآتي : شادي الطويلة مشرفاً على قطاع الكرة بنادي النجوم ، مؤمن سليمان مديراً فنياً ، كرم جابر مدرباً عاماً ، حسن موسى مدرباً عاماً ، عمر فتحي مدرباً مساعد ، أشرف عبد الوارث مدرباً لحراس المرمى ، سيد إمام مديراً إدارياً ، مع الإبقاء على الجهاز الطبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الجهاز الفني الجديد بنادي النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.