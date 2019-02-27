تشكيل الجهاز الفني الجديد بنادي النجوم

قرر مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة تعيين مؤمن سليمان مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفاً لأحمد سامي الذي تقدم بإعتذاره بعد الهزيمة أمس - الثلاثاء - أمام نادي وادي دجلة بهدفين لهدفضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.
كما إستقر مجلس الإدارة على تشكيل الجهاز الفني بعد عقد جلسة مع مؤمن سليمان المدير الفني الجديد وجاء التشكيل كالآتي
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