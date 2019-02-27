شاهد.. حارس المقاصة يعلق على إستبعاده من قائمة منتخب مصر

علق أحمد عادل عبد المنعم حارس الاهلي السابق ومصر المقاصة الحالي، على إستبعاده من قائمة منتخب مصر لكرة القدم، في معسكر مارس. وأبدى عادل حزنه لعدم إستدعائه للمنتخب معلقًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " كل لما تحس ان حد ظلمك اجتهد اكتر واتعب اكتر واشتغل علي نفسك اكتر يقول الله: وعزتي وجلالي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " كل لما تحس ان حد ظلمك اجتهد اكتر واتعب اكتر واشتغل علي نفسك اكتر يقول الله: وعزتي وجلاليلأنصرنك ولو بعد حين". يذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري أعلن امس الثلاثاء، قائمة الفريق لمعسكر مارس المقبل، والتي تضمنت وجود 4 حراس مرمى وهم : محمود جنش (الزمالك)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، عامر عامر (الانتاج الحربي)، محمد أبو جبل (سموحة).

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