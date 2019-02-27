أتروميتوس يعاقب عمرو وردة ويعطيه الإنذار الأخير

قررت إدارة نادي أتروميتوس اليوناني معاقبة لاعبها عمرو وردة بعدما قام به تجاه جماهير نادي أيك أثينا.
وألتقي أتروميتوس أمام أيك أثينا، مساء أمس، الثلاثاء، ضمن دور ربع النهائي من كأس اليونان، وخرج أتروميتوس من البطولة بعد هزيمته (4-0) مجموع المباراتين.
وأكد النادي اليوناني عبر موقعهالرسمي: "بعد أحداث التي حدثت أمس، وبعد قرار من مجلس إدارة النادي والجهاز الفني، سيعاقب عمرو وردة ويتدرب في أوقات مختلفة عن باقي الفريق".
وأشارت التقارير اليونانية أن تلك العقوبة ستكون بمثابة الإنذار الأولى لعمرو وردة
ودخل وردة في مناوشات مع جماهير أيك أثينا أثناء خروجه كبديل خلال مباراة الفريق بكأس اليوناني، فضلًا عن ما كتبه على موقع تواصل الإجتماعي "إنستجرام".
وشارك وردة مع فريقه الجديد أتروميتوس في 8 مباريات حتى الأن بجميع المسابقات، بعدما أنضم للفريق على سبيل الإعارة قادمًا من نادي باوك.
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