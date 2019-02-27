شاهد.. عماد متعب ينعي ضحايا حادث محطة مصر

وجه عماد متعب نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق تعازيه إلى أسر حادث قطار محطة مصر الذين وافتهم المنية إثر الحادث الذي وقع صباح، اليوم الأربعاء. اليوم الأربعاء. وقال متعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " خالص العزاء لشهداء حادث القطار الاليم وتمنياتى بالشفاء العاجل لجميع المصابين". وجاء ذلك نتيجة تصادم القطار بصدادات رصيف المحطة ولم يكن يصل الجرار للسرعات التى وصل إليها أثناء التصادم، وأدي الحادث إلى 20 متوفى و 40 مصابًا.

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