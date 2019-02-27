قدم محمد النني لاعب وسط فريق آرسنال الإنجليزي التعازي في ضحايا حادث قطار محطة مصر الذي وقع صباح اليوم في القاهرة وأدي لوقوع العديد من الإصاباتوالوفيات.
وكتب النني على حسابه بموقع تويتر، "البقاء لله في شهداء حادث قطار محطة مصر وربنا يصبر أسرهم جميعًا..
وكانت إحدى عربات القطارات خرجت عن السيطرة واصطدمت بحائط الصد، الأمر الذي أدي لانفجار هائل أدي لوفاة 28 شخصًا بالإضافة إلى 50 مصابًا وذلك وفقًا لتقارير رسمية أعلنتها وزارة الصحة المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..محمد النني يقدم التعازي لضحايا حادث قطار مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.