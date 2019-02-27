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شاهد..محمد النني يقدم التعازي لضحايا حادث قطار مصر

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قدم محمد النني لاعب وسط فريق آرسنال الإنجليزي التعازي في ضحايا حادث قطار محطة مصر الذي وقع صباح اليوم في القاهرة وأدي لوقوع العديد من الإصابات

والوفيات.

وكتب النني على حسابه بموقع تويتر، "البقاء لله في شهداء حادث قطار محطة مصر وربنا يصبر أسرهم جميعًا..

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وأمنياتي بشفاء جميع المصابين".

وكانت إحدى عربات القطارات خرجت عن السيطرة واصطدمت بحائط الصد، الأمر الذي أدي لانفجار هائل أدي لوفاة 28 شخصًا بالإضافة إلى 50 مصابًا وذلك وفقًا لتقارير رسمية أعلنتها وزارة الصحة المصرية.

 

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