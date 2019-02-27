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رسميًا..مصر والنيجر 23 مارس

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تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا من الاتحاد الأفريقي يحدد فيه الرابعة

والنصف مساء 23 مارس المقبل موعدًا لمباراة
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منتخبي النيجر ومصر بستاد الجنرال سيناي كاونتشي بنيامي عاصمة النيجر.

وتقام المباراة ضمن الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية.

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