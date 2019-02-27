تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا من الاتحاد الأفريقي يحدد فيه الرابعة والنصف مساء 23 مارس المقبل موعدًا لمباراة والنصف مساء 23 مارس المقبل موعدًا لمباراةمنتخبي النيجر ومصر بستاد الجنرال سيناي كاونتشي بنيامي عاصمة النيجر. وتقام المباراة ضمن الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا..مصر والنيجر 23 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.