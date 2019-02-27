نادي ليفربول ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر اليوم

حرص نادي ليفربول الإنجليزي، على تقديم التعازي لضحايا حادث قطار رمسيس الأليم بمحطة مصر والذي حدث صباح اليوم الأربعاء، وأدى إلى وفاة العديد وإصابة آخرين بحروق خطرة.

وأعرب نادي ليفربول الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح ضمن صفوفه، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، حيث غردت صفحة

الريدز، عبر حسابها باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الجميع في ليفربول يتقدم بخالص التعازي لجميع المتضررين من حادثة القطار اليوم في القاهرة".

وفي نفس التغريدة، دشن ليفربول "هاشتاج" لن تسيروا وحدكم أبداً، النشيد الرسمي للفريق

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الإنجليزي دائماً.

واصطدمت إحدى عربات القطارات بحائط الصد بعد خروجه بدون سائق بسرعة كبيرة داخل الرصيف، بعد أن خرج عن السيطرة مما تسبب في انفجار ضخم إثر اشتعال خزان الوقود.

ولقى أكثر من 28 شخصًا حتى الآن بحسب التقارير الرسمية من وزارة الصحة المصرية مصرعهم، بينما هناك أكثر من 50 شخصًا مصاب بحالة حرجة بسبب الحريق الهائل الناجم عن اصطدام القطار.