نادي بيراميدز ينعي ضحايا حادث قطار محطة مصر

نعى حساب نادي بيراميدز ضحايا حادث قطار محطة مصر الأليم والذي حدث صباح اليوم، الأربعاء، متمنيين أن يتغمد الله الشهداء بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلون.
وجاء بيان نادي بيرماميدز كالتالي: بمزيد من الأسى والحزن يشاطر معالي المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ومجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي
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