اونلاين | كورة أون لاين مشاهدة مباراة برشلونه وريال مدريد (كأس أسبانيا)|بث مباشر مشاهدة ريال مدريد وبرشلونه الآن يلا شوت الأسطورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة أون لاين مشاهدة مباراة برشلونه وريال مدريد (كأس أسبانيا)|بث مباشر مشاهدة ريال مدريد وبرشلونه الآن يلا شوت الأسطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هذه هي المرة الأولى منذ موسم 2013-2014 التي يصعد ريال مدريد إلي الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك أسبانيا، وسيكون ريال مدريد بحاجة للفوز او التعادل السلبي للتأهل.

وعلى الجانب الآخر يلتقي فالنسيا مع ريال بيتيس في نصف نهائي البطولة، حيث انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره برشلونة في كلاسيكو الأرض في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 27-2-2019 على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي في مباراة لن تكون سهلة على الفريقين

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 27-2-2019 YALLA SHOOT ، وقد تأهل لهذا الدور بعدما تخطى عقبة جيرونا في دور الـ8 بينما تخطى برشلونة إشبيلية .