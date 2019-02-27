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اونلاين | برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة اونلاين يوتيوب اليوم في كأس اسبانيا|الاسطورة HD مشاهدة الكلاسيكو الأسباني العاشرة مساء

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بث مباشر وبرشلونة، من المتوقع أن يخوض نادي برشلونة اللقاء بالتشكيلة المثالية خاصة في ظل عودة كلاً من وديمبلي وجميع نجوم الفريق في الفترة الأخيرة، بينما سيكون على الريال الفوز بأى نتيجة أو التعادل سلبياً من أجل التأهل إلي النهائي، وهو ما يجعلنا ننتظر لقاء مثير بين الفريقين وحرباً على أرضية الميدان من أجل التأهل إلي المباراة النهائية في كأس ملك أسبانيا.

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