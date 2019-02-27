اونلاين | رابط شغال سريع لايف مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع رابط يوتيوب الكلاسيكو اليوم

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موعد مباراة برشلونة وريال مدريد فى الدورى الاسباني
تقام مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019، على ملعب ملعب سانتياغو برنابيو وسوف تبدأ المباراة فى الأوقات التالية:
الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة
الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة
الساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد
قنوات bein sport الرياضية القطرية تمتلك حقوق بث مباريات الدورى الإسبانى، وسوف تقوم قناة beIN SPORTS HD 1 بنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على الهواء مباشرة، وسوف يعلق على المباراة المعلق عصام الشوالي من الملعب – حسن العيدروس – احمد الطيب مباراة إياب على قناة beIN SPORTS HD 3.
تردد قنوات بي ان سبورت Bein Sports المشفرة والمجانية الناقلة لدورى ابطال افريقيا
القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد
نعرض لكم جميع القنوات المفتوحة التى ستنقل المباراة
اسم القناة التردد القمر
Varzish Sport 11938H ياه سات
İdman Azərbaycan 11175 افقى AzerSpace 1 46.0°E
sport tv 2 12169 افقى هيسباسات