اونلاين | El clasico شوووت لايف جول مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد El clasico لايف برشلونة ضد ريال مدريد Barcelona

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وصعد فريق ريـال مدريد إلى دور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على نظيره جيرونا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تأهل برشلونة إلى نفس الدور بعد الانتصار على غريمه إشبيلية، بستة أهداف مقابل ثلاثة، في مجموع المباراتين الذهاب والإياب.
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مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم بث مباشر يوتيوب أون لاين بدون أنقطاع للبث المباشر، المباراة سوف تأتي في تمام الساعة 20.00 بتوقيت غرينتش، 22.00 بتوقيت القاهرة، 23.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستكون هناك تغطية خاصة من ملعب المباراة بالعاصمة الأسبانية مدريد “ملعب سنتياغو برنابيو” وقد نفذت التذاكر الخاصة بتلك المواجهة تماماً خلال الساعات الماضية ومن المتوقع حضور جماهيري يتخطي الـ 70 ألف مشاهد من داخل ملعب المباراة.
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