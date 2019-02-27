اونلاين | ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر بدون تقطيع yalla shoot HD كورة اون لاين ستار يوتيوب يلا كورة جودة عالية

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مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم بث مباشر يوتيوب أون لاين بدون أنقطاع للبث المباشر، المباراة سوف تأتي في تمام الساعة 20.00 بتوقيت غرينتش، 22.00 بتوقيت القاهرة، 23.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستكون هناك تغطية خاصة من ملعب المباراة بالعاصمة الأسبانية مدريد “ملعب سنتياغو برنابيو” وقد نفذت التذاكر الخاصة بتلك المواجهة تماماً خلال الساعات الماضية ومن المتوقع حضور جماهيري يتخطي الـ 70 ألف مشاهد من داخل ملعب المباراة.