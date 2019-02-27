اونلاين | بث مباشر .. مشاهدة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر .. مشاهدة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الأسباني التي تقام مساء اليوم.

موعد مباراة الكلاسيكو

تقام المباراة في العاشرة مساء على ملعب "كامب نو" في برشلونة

القنوات الناقلة للمباراة

تذاع المباراة على قنوات أون سبورت وأبوظبي الرياضية

رونالدو في الكلاسيكو

يستعد البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد لدخول التاريخ من أوسع أبوابه اليوم الأحد فى حالة مشاركته فى لقاء الفريق الملكى أمام برشلونة فى ذهاب السوبر الأسبانى على ملعب "الكامب نو".

رونالدو فى حالة مشاركته سيعادل رقم دى ستيفانو أسطورة الميرينجى من حيث أكثر لاعبى الفريق مشاركة مع الريال على مدار التاريخ.

دى ستيفانو شارك فى 397 مباراة مع ريال مدريد، بينما شارك الدون البرتغالى فى 396 حتى الان، وسيعادل عدد مباريات أسطورة مدريد اليوم فى حالة مشاركته المتوقعة، ويتفوق رونالدو على دى ستيفانو من حيث عدد الأهداف، حيث سجل مع الريال 407 هدف بفارق 100 هدف كامل عنه، حيث احرز دى ستيفانو 307 هدف فى تاريخه مع الفريق الملكى.

ميسي في الكلاسيكو

ستعد أسطورة فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي لكسر رقم قياسي جديد، بعد سلسلة الأرقام القياسية التي حققها مع الفريق الكتالوني خلال المواسم الماضية.

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يستعد ميسي لقيادة برشلونة أمام ريال مدريد اليوم الأحد في ذهاب السوبر الإسباني، على ملعب كامب نو وهي فرصة قد تجعله يتخطي تشافي هيرنانديز في عدد مرات الفوز بالكلاسيكو، حيث فاز لاعب برشلونة السابق بالكلاسيكو 17 مرة من أصل 42 مباراة، وسيكون لميسي الأفضلية حيث شارك في 34 مباراة كلاسيكو فقط.

يحل قائد البلوجرانا أندريس إنييستا خلف ميسي وتشافي بـ 15 فوزًا من أصل 35 مباراة، وحتي الآن لم يصل أحد لرقم لاعب برشلونة السابق باكو خينتو، الذي شارك في 21 مباراة وفاز في 50% منها.

جاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالى :

حراسة المرمى: نافاس

الدفاع: كارفاخال .. راموس .. فاران .. مارسيلو

الوسط: كاسيميرو .. كوفاسيتش .. كروس .. إيسكو

الهجوم: رونالدو .. جاريث بيل

بينما جاءت تشكيلة برشلونة على النحو التالى :

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: فيدال .. بيكيه .. أومتيتي .. جوردي ألبا

الوسط: بوسكيتس .. راكيتيتش .. إنييستا

الهجوم: ديولوفيو .. ميسي .. سواريز