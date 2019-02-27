اونلاين | مشاهدة مباراة Real رابط يلا شوت بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونه (بث مباشر) كأس ملك أسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة Real رابط يلا شوت بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونه (بث مباشر) كأس ملك أسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشكيل ريال مدريد المتوقع للكلاسيكو:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس.

في خط الدفاع: داني كارباخال - رافائيل فاران - سيرخيو راموس - مارسيلو.

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في خط الوسط: لوكا مودريتش - ماركوس يوينتي - توني كروس.

في خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن الحكم خوسي ماريا سانشيز مارتينيز هو من سيدير مواجهة الكلاسيكو بين الريال والبارسا على ملعب سانتياجو بيرنابيو حيث يمكنكم مشاهدة اللقاء حصريا عبر قنوات Bein Sport، والتي خصصت قنوات بي إن سبورت اتش دي 1 وبي إن سبورت اتش دي 3، وقناة بي إن سبورت الناطقة باللغة الفرنسية، وبي إن سبورت الناطقة باللغة الإنكليزية، حيث سيكون التونسي عصام الشوالي معلقا على أحداث الكلاسيكو من ملعب المباراة مباشرة، أما من الاوستوديو سيكون كل من حسن العيدروس وأحمد الطيب معلقين على اللقاء.