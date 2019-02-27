رياضة | الجبلاية تعلن عن مواعيد بطولة شمال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تعلن عن مواعيد بطولة شمال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، عن مواعيد بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب مواليد 2001، المقرر إقامتها بالقاهرة، أبريل المقبل.

وقال محمود سعد المدير الفنى للجبلاية، إن بعثات المنتخبات الثلاث المشاركة في البطولة إلى جانب مصر البلد المستضيف وهى المغرب وليبيا والجزائر، ستتواجد في مصر يوم 3 أبريل بينما ستقام مباريات البطولة أيام 6 و8 و10 أبريل بالإسكندرية.

ويستعد منتخب الشباب للتصفيات التي تنطلق منتصف العام المقبل، والمؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تقام في موريتانيا بالعام 2021.