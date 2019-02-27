رياضة | دقيقة حداد علي ارواح شهداء رمسيس قبل مران القناة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دقيقة حداد علي ارواح شهداء رمسيس قبل مران القناة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتبت : شيماء امين

حرص الجهاز الفني واللاعبين بنادي القناة على الوقوف دقيقة حداد قبل مران اليوم على أرواح شهداء حادق قطار رمسيس الأليم الذي وقع في الساعات الأولى من الصبح.

وقام الجهاز الفني واللاعبين بقراءة الفاتحة علي أرواح شهداء مصر، وفي نفس السياق يتقدم مجلس ادارة نادى القناة بخالص العزاء لشعب مصر العظيم في ضحايا اليوم ويتمني خالص الشفاء للمصابين

وعلي صعيد اخر وعقب الدقيقة الحداد وقراءة الفاتحة اختتم فريق القناة اليوم تدريباته للقاء المريخ غدا في اطار الجولة العشرون من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة