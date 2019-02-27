رياضة | الكاف يخطر الجبلاية بموعد مباراة النيجر ومصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يخطر الجبلاية بموعد مباراة النيجر ومصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابًا من الاتحاد الأفريقي "كاف" ، يخطره خلالها بموعد مباراة المنتخب الوطني الأول والتي ستجمعه بالنيجر، بالجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية.

وحدد الكاف، الرابعة والنصف مساء 23 مارس المقبل موعدًا لمباراة منتخبي النيجر ومصر بملعب الجنرال سيناي كاونتشي بنيامي عاصمة النيجر، وتقام المباراة ضمن الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، عن اختيار 25 لاعبًا لخوض معسكر الفريق الذي سينطلق يوم 18 مارس المقبل ببرج العرب استعدادًا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية المحدد لها يوم 26 مارس المقبل.