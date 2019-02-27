رياضة | ديل بوسكي يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو

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اختار فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني لإسبانيا السابق لاعبه المفضل بين ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي اللذان يعتبران الأفضل في العالم.

وقال ديل بوسكي في تصريحات صحفية : " اظن أن برشلونة متفوق قليلاً في الكلاسيكو على ريال مدريد ولكن ريال مدريد لا يزال على قيد الحياة في دوري الأبطال والكأس. وفي الليجا، برشلونة يسيطر بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد و9 نقاط عن ريال مدريد، كما أن ميسي يلعب بشكل جيد في جميع الظروف، كما أنه يقدم مستوى منتظم مثير للإعجاب".

واختتم ديل بوسكي تصريحاته باختياره الأفضل بين ميسي ورونالدو قائلاً :" ميسي أراه لاعب أكثر طبيعية وفعالية، ومع ذلك كريستيانو رونالدو لديه قيمة مذهلة مع الظروف المادية والتقنية الفنية الكبيرة جدًا ولكنني اختار ميسي".