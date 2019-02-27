رياضة | لوكاكو يطمح للعب في الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاكو يطمح للعب في الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة البلجيكي روميلو لوكاكو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي باللعب في الدوري الإيطالي لو تم إجباره على الرحيل عن المان يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن لوكاكو يريد الانتقال للعب في صفوف يوفنتوس الإيطالي لو رحل عن اليونايتد في نهاية الموسم.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن لوكاكو فقد مكانه في هجوم المانيو بسبب تألق ماركوس راشفورد مع أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق، حيث سجل 9 أهداف فقط في كل المنافسات هذا الموسم حتى الآن.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن لوكاكو لم يخف إعجابه بيوفنتوس في الماضي وأنه يريد الانتقال لبطل الدوري الإيطالي في الصيف القادم.

وأكدت الصحيفة البريطانية بأن هناك مصدر مقرب من لوكاكو أفاد بأنه من عشاق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.